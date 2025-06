Há 2h e 19min

A história de Paulo e Sandra comoveu o país quando, em fevereiro de 2025, estiveram no programa «Dois às 10» para partilhar o que descreviam como os dois anos mais devastadores das suas vidas. Este mês, a dor voltou com força redobrada: Paulo morreu no passado dia 10 de junho, após dar entrada no hospital com uma infeção