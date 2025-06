Cristina Ferreira: «Não há nada pior que é ser apresentador de realities»

Hoje às 10:54

No «Dois às 10», Cristina Ferreira afirmou: «Não há nada pior do que ser apresentador de realities». Com estas palavras, a apresentadora revelou a pressão e os inúmeros desafios que acompanham a condução deste tipo de programas, onde é fundamental manter o ritmo, lidar com imprevistos e gerir o impacto emocional dos participantes. Apesar dessas dificuldades, Maria Botelho Moniz mostra-se entusiasmada e determinada a abraçar este desafio, demonstrando estar preparada para enfrentar todas as situações que um reality show possa trazer.