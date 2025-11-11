Cristina Ferreira para André Ventura: «Não basta só apontar o dedo. Tem de começar a dizer o que vai fazer para mudar as coisas»

Há 2h e 1min

No «Dois às 10», recebemos André Ventura, uma das figuras mais polémicas do panorama político português. Defensor de uma linha dura no que toca à imigração, à criminalidade e à corrupção, o líder do Chega é também candidato à Presidência da República e promete uma conversa intensa e sem filtros sobre as suas ideias, propostas e a atualidade política nacional.