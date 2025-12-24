Cristina Ferreira partilha sonho antigo em comum com Goucha e deixa todos a rir

Há 2h e 3min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira protagonizou um momento hilariante ao revelar um "sonho" insólito que partilha com o amigo e colega Manuel Luís Goucha. Entre gargalhadas, a apresentadora confessou que ambos já brincaram com a ideia de, um dia, serem embalsamados e colocados numa rotunda em Portugal. A revelação deste desejo excêntrico e divertido deixou Cláudio Ramos e todos em estúdio a rir, provando que a cumplicidade e o humor entre as duas estrelas da televisão não têm limites.