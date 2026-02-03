Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Cristina Ferreira questiona André Ventura: “Tem medo de que a Rita Matias o ultrapasse?”

Há 1h e 57min
Cristina Ferreira questiona André Ventura: “Tem medo de que a Rita Matias o ultrapasse?” - TVI

No “Dois às 10”, recebemos André Ventura, que passou à segunda volta das eleições para Presidente da República e disputa agora a liderança do país com António José Seguro. A poucos dias de os portugueses irem às urnas, numa eleição decisiva que vai definir o novo chefe de Estado até 2031, conversamos com o candidato sobre este momento político crucial, as suas propostas e as prioridades para o futuro de Portugal.

