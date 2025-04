Cristina Ferreira questiona Anjos sobre polémica com Joana Marques: «Imaginem que vão a tribunal e perdem» - Surpreenda-se com a resposta

31 mar, 10:56

No «Dois às 10», Sérgio e Nelson Rosado estiveram presentes para esclarecer a polémica com Joana Marques. Os irmãos Rosado explicaram a sua versão da história e os motivos que os levaram a avançar com o processo judicial. Cláudio Ramos questionou os limites da liberdade de expressão, enquanto Sérgio Rosado expressou a sua preocupação com os danos causados pelo vídeo polêmico, tanto a nível pessoal como profissional. Nelson Rosado partilhou ainda o impacto que a situação teve na sua família, nomeadamente, na sua filha de 9 anos. Saiba mais em TVI Player