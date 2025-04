Cristina Ferreira questiona: «As dores de cabeça foram com quem?» - A resposta inesperada de Inês Vilhalva

Hoje às 11:36

No «Dois às 10», a conversa gira em torno de Luís, um concorrente do Big Brother que parece gerar discórdia. Considerado o mais difícil de lidar, o seu comportamento «explosivo» é tema central. Inês partilha que o problema reside no convívio, onde os hábitos de Luís se tornam evidentes. Comer de boca aberta e cuspir no lavatório são apenas alguns exemplos que causam desconforto. A questão que se levanta é: por que não confrontar Luís sobre estes hábitos? Será que ele tem noção de estar num programa de televisão e do impacto que as suas ações têm no público? Apesar dos seus defeitos, Luís é visto como genuíno e leal aos seus, o que o torna uma figura complexa dentro da casa. A discussão revela as diferentes perspetivas sobre a personalidade de Luís e o seu impacto no jogo. Saiba mais em TVI Player