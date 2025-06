Cristina Ferreira questiona deputada do Partido Chega: «Isso legitima todas as vossas ações?»

Há 1h e 31min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebeu Rita Matias, deputada do Partido Chega, numa entrevista marcada por momentos intensos e perguntas diretas. Conhecida por ser uma das figuras mais mediáticas e controversas do Parlamento, Rita Matias foi confrontada pela apresentadora com questões incisivas sobre a atuação e posicionamento do seu partido. Numa das intervenções mais marcantes, Cristina perguntou: «Isso legitima todas as vossas ações?», gerando um momento de tensão e reflexão no estúdio. A conversa revelou tanto o lado firme da deputada como a postura crítica da apresentadora, num diálogo que promete dar que falar.