Cristina Ferreira questiona: «Porque é que têm essa necessidade de fingir o que não são?»

Há 2h e 13min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira lança uma pergunta que nos convida a refletir profundamente sobre a autenticidade: «Porque é que têm essa necessidade de fingir o que não são?». Neste episódio, a autora e coach Cláudia Cecílio, conhecida como a «Despachadinha da Silva», partilha a sua experiência única no empoderamento feminino e na terapia de relações. Com um percurso que vai da tradução ao coaching, Cláudia lançou recentemente o seu livro «Sapatos e Pessoas – Se não te servem, não são o teu número», onde aborda temas essenciais sobre a importância de reconhecer o que verdadeiramente nos serve e o impacto das feridas emocionais nas nossas conexões. Através da sua visão esclarecedora, Cláudia explica como padrões de apego e relações mal resolvidas influenciam o modo como nos relacionamos, convidando-nos a investir em quem realmente nos valoriza e a abandonar máscaras para sermos quem realmente somos.