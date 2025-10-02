Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»

Há 45 min

No «Dois às 10», abrimos as portas ao melhor do comentário social e às novidades do momento no universo dos famosos. É dia de ficarmos a par de tudo o que tem acontecido no mundo das celebridades e, claro, de comentar as notícias que estão a dar que falar. Para isso, contamos com a companhia dos nossos queridos comentadores Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem sempre perspetivas únicas, boa disposição e muitas opiniões sobre a atualidade mediática.