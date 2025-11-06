Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Cristina Ferreira responde a comentários sobre Inês e Liliana: «Não posso com essa dualidade de critérios que as pessoas têm»

Há 1h e 16min
Cristina Ferreira responde a comentários sobre Inês e Liliana: «Não posso com essa dualidade de critérios que as pessoas têm» - TVI

No «Dois às 10», é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

Mais Vistos

Hoje vende imóveis de luxo, mas foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90

V+ TVI
Ontem às 12:04
1

Família real de luto. Queda fatal deixa ingleses em choque

V+ TVI
Ontem às 10:09
2

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Secret Story
Ontem às 17:50
3

As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

Secret Story
21 out, 15:27
4

Sou casado, mas não nos tocamos: «Ela tem vergonha do corpo»

V+ TVI
Ontem às 17:07
5

Atores da TVI estão de luto: «É com grande tristeza que te vemos partir, amigo»

V+ TVI
4 nov, 15:54
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Secret Story
Ontem às 17:50

Noivado chegou ao fim? João Moura Caetano esclarece tudo sobre relação com Luíza Abreu

Secret Story
Ontem às 18:57

Cristina Ferreira partilha jantar com o filho e um pormenor salta à vista

Dois às 10
Há 2h e 40min

Bomba em «Terra Forte»: Dudu e Dani não são filhos de Sammy. Mas, sabemos quem é o pai

Novelas
Há 3h e 7min

Bárbara Parada é apanhada desprevenida por Francisco Monteiro e o momento tornou-se viral

Secret Story
Ontem às 21:40

Susana Gravato estaria prestes a mudar de vida quando o filho a matou

Dois às 10
Ontem às 16:34

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 5 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: Benedita morre

A Protegida
Ontem às 23:10

Secret Story 9 - Especial - 5 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

Imagens mostram agressões violentas entre alunas de escola em Amarante

TVI Jornal
Ontem às 14:11

Terra Forte: Flor e a família chegam ao Brasil

Terra Forte
Ontem às 22:10

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

Secret Story
Há 1h e 6min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mãe de Pedro Jorge reage a polémica entre o filho e Marisa: «Foi um trauma ouvir a Marisa falar conforme falou»

Dois às 10
Há 1 min

Cristina Ferreira confronta mãe de Pedro Jorge sobre a ligação entre o filho e Liliana

Dois às 10
Há 6 min

Mãe de Pedro Jorge recorda momento difícil da filha de Marisa e Pedro Jorge: «Foi traumático para ela»

Dois às 10
Há 10 min

Mãe de Pedro Jorge admite tristeza com os últimos acontecimentos na casa: «Eu nunca ouvi palavras daquelas»

Dois às 10
Há 17 min

Irmã de Marisa reage aos últimos acontecimentos na casa: «Nunca pensei que chegasse a este ponto»

Dois às 10
Há 18 min

Irmã de Marisa sobre a relação da irmã com Pedro Jorge: «São muito ciumentos»

Dois às 10
Há 18 min
Mais

NOVELAS

Bomba em «Terra Forte»: Dudu e Dani não são filhos de Sammy. Mas, sabemos quem é o pai

Novelas
Há 3h e 7min

Vem aí em «A Protegida»: Jorge fica a tremer com aviso de JD

Novelas
Há 1h e 48min

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»

Novelas
Há 1h e 38min

Aos 15 anos, irmã de ator famoso submete-se a tratamento raro nos EUA e enfrenta luta pela vida

Novelas
Ontem às 14:50

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Novelas
Há 55 min

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Sammy entram em confronto por causa de Flor

Novelas
Há 24 min