Cristina Ferreira revela detalhes da rotina de férias de Cristiano Ronaldo em Espanha: “Eu vi o Cristiano em Palma de Maiorca”

Hoje às 10:31

No “Dois às 10”, é dia de ficar a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. Cinha Jardim, Isabel Figueira, Inês Simões, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, numa conversa onde não faltam opiniões, curiosidades e os principais detalhes sobre um dos eventos mais mediáticos do momento.