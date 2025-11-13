Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Cristina Ferreira revela rumores sobre possível gravidez de figura conhecida: «Todas as fotografias são com uma mãozinha à frente da barriga»

Há 41 min
Cristina Ferreira revela rumores sobre possível gravidez de figura conhecida: «Todas as fotografias são com uma mãozinha à frente da barriga» - TVI

No «Dois às 10», é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

Mais Vistos

Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente

V+ TVI
Ontem às 11:43
1

«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez

Dois às 10
Há 1h e 45min
2

Cristiano Ronaldo mostra presente de aniversário para Alana Martina - mas é a sandália que ela calça que chama a atenção

V+ TVI
Ontem às 19:34
3

Aos 80 anos, Quitéria fala sobre namoro com o marido: «Os beijos agora não prestam para nada»

Dois às 10
Ontem às 12:15
4

Diga adeus aos cortinados. Esta tendência está a fazer sucesso em 2025

Dois às 10
Ontem às 15:00
5

Ana Sofia Martins

Dois às 10
Há 1h e 34min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Secret Story
Ontem às 16:12

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

Manuel Luís Goucha abraça novo desafio profissional. E recebe surpresa emocionante

Secret Story
Ontem às 15:49

No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

Secret Story
Ontem às 14:21

"Dois dias para isto": Matilde Breyner e filha preparam surpresa a Tiago Felizardo e o resultado é encantador

Novelas
Ontem às 15:54

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Novelas
Ontem às 14:38

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 12 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz

Secret Story
Ontem às 18:24

A Protegida: Laura faz o impensável ao descobrir toda a verdade sobre Jorge

A Protegida
Ontem às 23:15

Secret Story 9 - Especial - 12 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35

Liliana tem teoria sobre segredo relacionado com um assalto: «Ele esteve preso? Pode ser do Dylan»

Secret Story
Hoje às 02:10

Leandro partilha com Marisa teoria sobre segredo de Pedro Jorge

Secret Story
Hoje às 02:01
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terminou com o namorado e abraçou um novo amor num reality show. Agora, voltou para o ex-namorado

Dois às 10
Há 12 min

Gonçalo Quinaz anuncia fim do noivado de casal famoso

Dois às 10
Há 32 min

Cristina Ferreira revela rumores sobre possível gravidez de figura conhecida: «Todas as fotografias são com uma mãozinha à frente da barriga»

Dois às 10
Há 41 min

Luísa Castel-Branco revela a identidade da mulher com quem Daniel Gregório traiu Liliana Filipa

Dois às 10
Há 48 min

Comentadora da TVI faz revelação sobre casal famoso: «Têm um casamento aberto há muitos anos»

Dois às 10
Há 49 min

Luísa Castel-Branco revela pormenores da traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Tenho novidades»

Dois às 10
Há 49 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Investigação de Sammy pode ficar comprometida?

Novelas
Há 1h e 39min

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

Novelas
Há 1h e 8min

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Novelas
Ontem às 14:38

«Podia ter sido pior»: Marta Melro confessa episódio surreal e deixa todos de boca aberta

Novelas
Há 50 min

Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»

Novelas
Há 46 min

Vem aí em «Terra Forte»: Vida de Armando é marcada por uma grande tragédia familiar

Novelas
Há 2h e 8min