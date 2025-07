Há 3h e 24min

No Dois às 10, recebemos um homem que marcou gerações com a sua voz, a sua inteligência e a forma descomplicada como sempre falou sobre o amor, a vida e os tabus do quotidiano. Júlio Machado Vaz está de volta aos ecrãs com um novo livro, “Outonecer”. Cristina Ferreira fala ainda da passagem do tempo.