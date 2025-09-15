No «Dois às 10», recebemos Jéssica Vieira, a grande vencedora do «Big Brother Verão». A jovem partilhou connosco como viveu esta experiência intensa, desde os desafios dentro da casa até ao momento inesperado em que ouviu o seu nome como vencedora. Entre emoções fortes, aprendizagens pessoais e a surpresa da vitória, Jéssica contou-nos também como encara agora esta nova etapa fora do reality show.
Cristina Ferreira sobre a vitória de Jéssica Vieira: «É a prova de que nunca se deve desistir»
Há 2h e 0min