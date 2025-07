Cristina Ferreira sobre Catarina Miranda: «A Miranda está apaixonada pelo Afonso?»

Há 1h e 9min

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco juntam-se para analisar e comentar as mais recentes notícias, polémicas e desenvolvimentos no «Big Brother Verão». Com opiniões diretas, momentos de humor e alguma dose de polémica, os comentadores trazem à conversa os comportamentos dos concorrentes, as dinâmicas dentro da casa e tudo aquilo que está a marcar esta edição do reality show.