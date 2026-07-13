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Cristina Ferreira sobre concorrentes do “Big Brother Verão”: “Já vi muito no casting e sei porque é que eles foram escolhidos”

Há 2h e 17min
Cristina Ferreira sobre concorrentes do “Big Brother Verão”: “Já vi muito no casting e sei porque é que eles foram escolhidos” - TVI

No “Dois às 10”, Cristina Ferreira partilha a sua opinião sobre o leque de concorrentes do “Big Brother Verão” e explica que conhece bem os motivos que levaram à escolha de cada um deles. Ao lado de Adriano Silva Martins, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz, a apresentadora comenta as dinâmicas que já se vivem na casa e garante que acompanhou de perto o processo de casting, deixando no ar que o público ainda vai descobrir muito sobre os concorrentes.
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