No “Dois às 10”, Cristina Ferreira partilha a sua opinião sobre o leque de concorrentes do “Big Brother Verão” e explica que conhece bem os motivos que levaram à escolha de cada um deles. Ao lado de Adriano Silva Martins, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz, a apresentadora comenta as dinâmicas que já se vivem na casa e garante que acompanhou de perto o processo de casting, deixando no ar que o público ainda vai descobrir muito sobre os concorrentes.
Cristina Ferreira sobre concorrentes do “Big Brother Verão”: “Já vi muito no casting e sei porque é que eles foram escolhidos”
Há 2h e 17min