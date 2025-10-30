Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Cristina Ferreira sobre o Especial de ontem do «Secret Story 9»: «Emocionei-me a sério»

Há 1h e 0min
Cristina Ferreira sobre o Especial de ontem do «Secret Story 9»: «Emocionei-me a sério» - TVI

No «Dois às 10», abrimos as portas à análise do reality show do momento: o «Secret Story 9». É dia de ficarmos a par de tudo o que tem acontecido dentro da casa e de comentar as estratégias, as polémicas e os momentos mais marcantes dos concorrentes. Para isso, contamos com a companhia dos nossos queridos comentadores Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem sempre perspetivas únicas, boa disposição e muitas opiniões sobre esta edição do jogo da vida real.

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira anuncia gravidez de atriz da TVI: «Está a viver um período feliz»

Dois às 10
Há 1h e 16min

Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única

Secret Story
Ontem às 17:17

«Mais do que casar...»: Este é o tesouro inesperado que Ana Guiomar nunca tinha revelado

Novelas
Ontem às 16:34

Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, volta a emocionar seguidores com gesto do jogador português

Dois às 10
Ontem às 16:24

Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Secret Story
Ontem às 11:14

Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

Secret Story
Ontem às 16:19

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 29 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Secret Story 9 - Especial - 29 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35

Cristina Ferreira acaba o Especial de voz embargada e de lágrimas nos olhos

Secret Story
Ontem às 22:16

A Protegida: Laura e Óscar são apanhados em flagrante

A Protegida
Ontem às 23:15

«Ninguém me tira que eles são um casal verdadeiro»: Liliana tem palpite sobre segredo

Secret Story
Ontem às 18:05

Terra Forte: Flor descobre toda a verdade sobre Maria de Fátima e a família

Terra Forte
Ontem às 22:05
A ACONTECER

Já não esconde. Nuno Eiró mostra-se mais feliz do que nunca ao lado do namorado

Dois às 10
Há 7 min

Cristina Ferreira relembra imprevisto em «Somos Portugal»: «Nunca mais fomos convidados»

Dois às 10
Há 11 min

Bárbara Norton de Matos alvo de chantagem por parte da filha. Polémica é exposta nas redes sociais

Dois às 10
Há 43 min

Gonçalo Quinaz sobre atitudes de Pedro Jorge com Marisa: «Não é bonito»

Dois às 10
Há 55 min

Cláudio Ramos reage a fim de namoro de ex-concorrente: «Eu fiquei em choque»

Dois às 10
Há 57 min

Cristina Ferreira sobre o Especial de ontem do «Secret Story 9»: «Emocionei-me a sério»

Dois às 10
Há 1h e 0min
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o plano de Flor para descobrir a verdade sobre Maria de Fátima

Novelas
Há 2h e 41min

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Gonçalo ficam incrédulos com os novos acontecimentos

Novelas
Há 1h e 33min

«Estou farta desta gravidez»: Catarina Siqueira responde às críticas e fala sem filtros

Novelas
Ontem às 15:21

«Mais do que casar...»: Este é o tesouro inesperado que Ana Guiomar nunca tinha revelado

Novelas
Ontem às 16:34

Nora de Helena Isabel quebra o silêncio e revela segredo da gravidez que ninguém sabia

Novelas
Ontem às 16:18

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?

Novelas
Há 2h e 5min