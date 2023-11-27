O Secret Story está de volta!
Cristina Ferreira sobre os familiares de Kina: «Não quiseram estar presentes, estão zangados»

Há 1h e 22min
Cristina Ferreira sobre os familiares de Kina: «Não quiseram estar presentes, estão zangados» - TVI

No «Dois às 10», recebemos os familiares dos concorrentes nomeados do «Big Brother Verão» para analisarem e comentarem os momentos mais marcantes da última semana dentro da casa. Sandra Martins, mãe de Fábio Paim, Gabriela Quintela, mãe de Viriato Quintela e Diogo Leitão, irmão de Afonso Leitão, partilham as suas perspetivas sobre a prestação dos concorrentes e as emoções vividas por quem acompanha tudo à distância.

