TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Cristina Ferreira sobre possível casal no “Big Brother Verão”: “É uma relação forçada?”

Há 2h e 46min
Cristina Ferreira sobre possível casal no “Big Brother Verão”: “É uma relação forçada?” - TVI

No “Dois às 10”, Adriano Silva Martins, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentam as mais recentes novidades do “Big Brother Verão”, com destaque para a crescente proximidade entre dois concorrentes que tem dado que falar. Em estúdio, Cristina Ferreira lança a questão: “É uma relação forçada?”, dando o mote para um debate sobre a autenticidade da ligação e as verdadeiras intenções dos concorrentes dentro da casa mais vigiada do país.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

Boquiabertos e sem imaginar: Saiba quem abandonou a casa na segunda semana

Big Brother
Hoje às 00:08
1

Após anunciar que estava livre do cancro, famoso ator morre de forma «inesperada»

V+ TVI
Há 2h e 34min
2

Morreu Sam Neill, ator de "Jurassic Park" e outros clássicos do cinema

V+ TVI
Há 2h e 36min
3

Mansão milionária de luxo: Jéssica Jeremias abre portas da casa nova e as imagens impressionam

Big Brother
Ontem às 23:33
4

Praia de Canide Norte

2 jul, 10:53
5

Abriu uma piscina de água do mar aquecida em Portugal e o melhor é que a entrada é gratuita

V+ TVI
8 jul, 13:07
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Uma morte, uma herança e um galo. Quem terá matado o bilionário de Barcelos? Veja já todos os episódios no TVI Player

Quem Matou o Galo de Barcelos
Hoje às 09:00

Após o Secret Story, Sara Jesus toma decisão e anuncia nova fase: «A partir de hoje...»

Dois às 10
Hoje às 08:59

Famosa atriz põe casa de luxo à venda por 9,3 milhões de euros. Veja as fotos da mansão

V+ TVI
Há 28 min

Boquiabertos e sem imaginar: Saiba quem abandonou a casa na segunda semana

Big Brother
Hoje às 00:08

Já nasceu! Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira mostram as primeiras fotos da filha

Novelas
11 jul, 18:58

Emocionante e muito dura. A curva da vida de Raquel capaz de arrepiar qualquer um: «A maior dor da minha vida»

Big Brother
Ontem às 23:57

TVI PLAYER

Em êxtase: Esta concorrente regressa à casa e a reação é de choque total

Big Brother
Hoje às 00:05

Raquel choca tudo e todos com a sua história de vida: «Tentei salvá-lo (...) batia-me»

Big Brother
Ontem às 23:39

Big Brother Verão - A Semana - 12 de julho de 2026

Big Brother
Ontem às 00:23

A Madrasta: O regresso de Diana vai mudar alguma coisa entre Francisca e Pedro?

A Madrasta
10 jul, 22:15

Mariana Salgueiro implacável após expulsão: «Só têm o que merecem»

Big Brother
Hoje às 00:48

Cristina Ferreira regressa de férias e fica a par do que aconteceu na sua ausência

Dois às 10
Há 3h e 21min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Carmo recorda maus-tratos da mãe: “Batia-me, maltratava-me, cheguei a dormir na rua porque não me abriu a porta”

Dois às 10
Há 1h e 15min

Mariana Salgueiro fala do acidente que ditou o fim da sua relação: “Não vou ficar contigo, nem eu nem ninguém”

Dois às 10
Há 1h e 15min

Mariana Salgueiro revela decisão que tomou para conseguir entrar no “Big Brother Verão”

Dois às 10
Há 1h e 22min

Mariana Salgueiro reage às duras críticas que recebeu após ter dançado de roupa interior: “É pena não se ver”

Dois às 10
Há 1h e 27min

Choque. Mariana Salgueiro fica incrédula ao descobrir algo cá fora

Dois às 10
Há 1h e 28min

Já estreou a nova novela da TVI que vai prender os espectadores em episódios de apenas 2 minutos

Dois às 10
Há 1h e 50min
Mais

NOVELAS

Já nasceu! Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira mostram as primeiras fotos da filha

Novelas
11 jul, 18:58

Já estreou a nova novela da TVI que vai prender os espectadores em episódios de apenas 2 minutos

Dois às 10
Há 1h e 50min

Vem aí em «Terra Forte»: Nova herdeira pode ficar com metade da fortuna de Flor

Novelas
11 jul, 09:44

De férias em Cabo Verde, Rita Pereira partilha foto rara da mãe

Novelas
10 jul, 16:00

Vem aí em «A Protegida»: Laura é raptada

Novelas
10 jul, 12:28

João Maneira rende-se a Cristiano Ronaldo depois do fim do Mundial: «Tenho um nó na garganta»

Novelas
10 jul, 16:48