Cristina Ferreira surpreendida com mudança radical de Bernardo Sousa: «Estás mais magro!»

Há 51 min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira não escondeu o espanto ao rever Bernardo Sousa no estúdio. Visivelmente diferente, o piloto madeirense surgiu com um novo visual que não passou despercebido. «Estás mais magro!», exclamou Cristina, surpreendida com a transformação física de Bernardo. A conversa desenrolou-se com boa disposição, revelando os motivos por trás da mudança e como tem sido o seu estilo de vida nos últimos tempos.