Das redes sociais para os palcos: Pedro Sampaio um sucesso que não conhece fronteiras

Há 1h e 6min

No «Dois às 10», Pedro Sampaio partilhou a sua jornada desde os 13 anos, quando começou a dedicar-se à música. Aos 27 anos, o artista reflete sobre a importância de acreditar em si mesmo, desde tenra idade. «Eu sempre acreditei muito em mim desde criança», afirma, sublinhando que essa confiança foi fundamental para superar os desafios iniciais. A família, sempre ligada a festas e música, também teve um papel importante no seu percurso. Apesar de nem todos acreditarem no seu potencial no início, Pedro Sampaio adaptou-se e persistiu, transformando a sua paixão em sucesso. A sinceridade no seu trabalho é, para ele, a chave para gerar conexão com o público e alcançar as suas conquistas. Saiba mais em TVI Player