No “Dois às 10”, conhecemos a história de Susana, que decidiu trocar a profissão de esteticista por uma carreira pouco convencional: tornar-se agente funerária. Desde os cinco anos, quando assistiu ao velório e funeral da avó materna, que a morte despertou nela interesse e curiosidade. Hoje, trabalha com o marido na “Funerária Vialonga”, onde monta capelas, prepara os falecidos e realiza transportes, mostrando que seguir caminhos inesperados pode transformar vidas e dar sentido aos momentos mais delicados da existência.
De esteticista a dona de uma agência funerária. Susana afirma: "Faço o mesmo. O que muda é a temperatura corporal"
Há 56 min