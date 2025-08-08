O Secret Story está de volta!
De joelho no chão, Moisés Figueira surpreende Sara Sistelo com anel

Há 3h e 5min
De joelho no chão, Moisés Figueira surpreende Sara Sistelo com anel - TVI

No «Dois às 10», recebemos Moisés Figueira e Sara Sistelo, o casal que conquistou o coração dos portugueses no reality show «O Triângulo». Dois anos depois de se terem conhecido e apaixonado diante das câmaras, regressam ao programa que os acompanhou desde o início para celebrar o segundo aniversário da relação. Longe da exposição mediática, construíram uma vida a dois, sempre acarinhados pelo público. Hoje, partilham connosco como têm sido estes últimos anos, os desafios e as alegrias, e revelam ainda os grandes planos que têm para o futuro.

