De psicólogo a...? Surpreenda-se com a nova profissão de Quintino Aires

Há 3h e 0min

No «Dois às 10», conhecemos o percurso surpreendente de Quintino Aires, uma figura bem conhecida do público pelas suas opiniões controversas. Mas quem é realmente o homem por detrás da polémica? Natural de uma pequena localidade, revelou desde cedo uma curiosidade intensa pelo comportamento humano, o que o levou a dedicar 35 anos à psicologia. Agora, dá uma nova direção à sua vida: trocou os consultórios de psicologia pelos corredores do Hospital de Torres Vedras, onde exerce como médico. Fomos acompanhar de perto a sua nova rotina e perceber o que motivou esta mudança radical.