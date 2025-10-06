Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Demência tornou Sandra completamente dependente com apenas 44 anos

Há 2h e 15min
Demência tornou Sandra completamente dependente com apenas 44 anos - TVI

No «Dois às 10», conhecemos a emocionante história de Sandra e Bruno, um casal que construiu uma vida marcada pelo amor, dedicação e união familiar. Casados há 28 anos, sempre lutaram lado a lado para proporcionar uma vida feliz aos filhos. No entanto, há cerca de três anos, começaram a surgir sinais de uma doença que mudaria tudo. Em maio do ano passado, Sandra, com apenas 45 anos, foi diagnosticada com uma demência rara que lhe retirou a autonomia e transformou completamente a rotina da família. Hoje, é o marido Bruno e os filhos que cuidam, com ternura e coragem, desta mulher que continua a ser o coração da casa, apesar de todos os desafios.

EM DESTAQUE

«Mexe tanto connosco»: Cristina Ferreira e Cláudio Ramos emocionados com história de Sandra, que aos 48 anos sofre de demência

Dois às 10
Há 1h e 53min

Noivo Zé esclarece reação da família de Liliana ao fim do noivado

Secret Story
Hoje às 09:05

Tenho 32 anos e o meu namorado é 10 anos mais novo: «Toda a gente está contra»

V+ TVI
Hoje às 09:30

Zé emite comunicado e não esconde desilusão com Liliana: «Mostrou-me que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar»

Dois às 10
Hoje às 08:48

«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu

Novelas
Há 2h e 45min

Beijos sem fim: Vera e Dylan assumem cumplicidade

Secret Story
Há 2h e 34min

