Há 1h e 3min

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco juntaram-se para mais uma animada edição das «Conversas de Café», onde comentaram com humor e espírito crítico as mais recentes notícias e polémicas do mundo dos famosos. Entre trocas de opiniões, confidências e algumas provocações bem-dispostas, o trio não deixou escapar os temas quentes da atualidade cor-de-rosa.