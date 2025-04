28 mar, 12:23

No «Dois às 10», a 13 de setembro de 2011, Vanda convidada no «Você na TV!» procurava o pai que a tinha abandonado e que não via há mais de 20 anos e nesse dia conseguimos juntar pai e filha e nunca mais se largaram.

Vanda não pensou duas vezes e recebeu o pai de braços abertos em casa dela e nunca mais o largou. Os dias que viveu com o pai não foram fáceis, mas foram inesquecíveis.

Até que no passado domingo a vida de Joaquim chegou ao fim aos 89 anos.