Depois de Miguel rejeitar transplante da mãe, foi salvo pelo pai

Há 1h e 33min
No “Dois às 10”, recebemos novamente Sandra e João, que em 2021 foram nossos convidados para partilhar a comovente história do pequeno Miguel. Na altura, o filho enfrentava uma doença oncológica rara e precisava urgentemente de um transplante para poder sobreviver. Hoje, depois de muita luta, coragem e esperança, a vida sorriu à família e há boas notícias para dar: Miguel teve uma nova oportunidade e é um verdadeiro exemplo de força e superação.

