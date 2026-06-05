Desafiámos três mulheres a falar sem tabus: estas são as principais questões sobre sexualidade na terceira idade

Há 2h e 44min

No “Dois às 10”, recebemos um convidado que dispensa apresentações quando o tema é amor, relacionamentos e intimidade. Sem tabus e sempre com respostas diretas, o conhecido Dr. Love esclarece dúvidas e partilhar a sua visão sobre os assuntos que mais despertam curiosidade. A esta conversa juntam-se ainda três senhoras bem-dispostas, sem pudores e prontas a colocar todas as questões que sempre quiseram fazer. Uma conversa franca, divertida e sem filtros, onde não faltam perguntas ousadas e respostas surpreendentes.