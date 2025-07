Desaparecimento misterioso em Portugal: «Foi levar o lixo à rua, de pijama, e está desaparecida há 30 dias»

Há 2h e 14min

No «Dois às 10», foi abordado o caso do desaparecimento misterioso de uma mulher em Portugal que, segundo familiares, saiu de casa apenas para levar o lixo à rua, vestindo pijama, e desde então não foi mais vista. Já passaram 30 dias sem qualquer notícia, deixando a comunidade e as autoridades preocupadas e em busca de pistas que possam esclarecer o que aconteceu. A história, marcada por incertezas e angústia, foi amplamente comentada no programa, que destacou a importância da mobilização social e da colaboração de todos para encontrar respostas.