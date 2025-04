Descubra a receita para o corpo dos sonhos com o Personal Trainer de Cláudio Ramos

1 abr, 10:46

No «Dois às 10», Cláudio Ramos revela a sua luta com o exercício, mas Bernardo Galvão, o personal trainer, desmistifica a ideia de que é preciso sofrer para ter resultados. A chave está na personalização! Treinos adaptados ao seu espaço e sem equipamentos, e uma dieta que respeita os seus gostos. «Se a pessoa não gosta de comer frango, ela não vai ter frango no dia a dia», garante Bernardo. E para os amantes de pão? Há esperança! A dieta permite incluir os seus alimentos preferidos, sem comprometer os resultados. Veja exemplos de transformações incríveis. Descubra como o exercício pode ser um aliado da sua saúde e bem-estar. Saiba mais em TVI Player