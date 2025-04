«Desde os 4 anos que o mundo espiritual faz parte da minha vida» - Ex-concorrente da «Casa dos Segredos» revela dom

Há 2h e 24min

No «Dois às 10», Débora Picoito, ex-concorrente da "Casa dos Segredos", partilha a sua experiência com o mundo espiritual desde a infância. Cláudio Ramos conversa com Débora sobre as suas visões e a forma como lidou com esta realidade ao longo da vida. Débora explica que sempre teve receio do julgamento dos outros e que procurou ajuda profissional para compreender o que lhe acontecia. Aos 27 anos, decidiu assumir o seu dom e começou a trabalhar com o tarot, apesar do receio inicial. A ex-concorrente revela ainda que a sua bisavó tinha ligação à espiritualidade e que acredita ter herdado dela esta sensibilidade. Saiba mais em TVI Player