Desesperada por um diagnóstico para o filho, Rute prometeu ir a Fátima a pé

Há 2h e 59min

No “Dois às 10”, acompanhamos a emocionante história de fé e amor de Rute, uma das milhares de peregrinas que ontem rumaram ao Santuário de Fátima. Movida pela promessa que fez pelo filho Gonçalo, de apenas 8 anos, percorreu o caminho a pé depois de o menino ter estado várias vezes às portas da morte. Entre o medo de o perder e a esperança de o ver crescer, pediu apenas que Deus não lhe levasse o filho. A chegada ao Santuário tornou-se ainda mais especial e inesquecível quando encontrou à sua espera o marido e o pequeno Gonçalo, num momento de enorme emoção e gratidão.