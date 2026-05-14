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Desesperada por um diagnóstico para o filho, Rute prometeu ir a Fátima a pé

Há 2h e 59min
Desesperada por um diagnóstico para o filho, Rute prometeu ir a Fátima a pé - TVI

No “Dois às 10”, acompanhamos a emocionante história de fé e amor de Rute, uma das milhares de peregrinas que ontem rumaram ao Santuário de Fátima. Movida pela promessa que fez pelo filho Gonçalo, de apenas 8 anos, percorreu o caminho a pé depois de o menino ter estado várias vezes às portas da morte. Entre o medo de o perder e a esperança de o ver crescer, pediu apenas que Deus não lhe levasse o filho. A chegada ao Santuário tornou-se ainda mais especial e inesquecível quando encontrou à sua espera o marido e o pequeno Gonçalo, num momento de enorme emoção e gratidão.

No entanto, a luta da família não termina aqui. Depois de meses marcados por internamentos, tratamentos e momentos de grande angústia, os pais de Gonçalo enfrentam agora despesas muito elevadas associadas aos cuidados de saúde e às necessidades do filho. Perante as dificuldades, decidiram criar uma conta para angariação de fundos, numa tentativa de conseguir apoio que lhes permita continuar a garantir ao pequeno Gonçalo todos os cuidados de que necessita.

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