No «Dois às 10», conhecemos a história de Margarida. Margarida sempre foi uma rapariga saudável até que começou a desmaiar, primeiro uma vez por dia e de início até desvalorizou. Mas a situação começou a piorar e Margarida chega a desmaiar sete vezes num dia só. Com apenas 27 anos Margarida recebeu o diagnostico, síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS), uma doença crónica e sem cura que condiciona a vida toda desta jovem mulher que a qualquer instante pode desmaiar.
"Desmaio 7 vezes por dia": O pesadelo de Margarida, a jovem de 27 anos com uma doença sem cura
Há 1h e 58min