Desvalorizou dores e após ter filhos situação piorou. Catarina vive agora limitada: «Quero andar e a perna não anda»

Há 3h e 48min

No «Dois às 10», Catarina recorda as dificuldades sentidas durante a gravidez de Maria Mel e Martim. A maternidade, vivida aos 45 e 48 anos, trouxe consigo desafios inesperados, nomeadamente dores intensas que limitavam a sua mobilidade. Antes de ser mãe, já sentia dores nas ancas, mas desvalorizou-as, focando-se no exercício físico. No entanto, com a gravidez de risco e o aumento de peso, as dores intensificaram-se, levando-a a interromper a prática de exercício. Catarina já foi submetida a uma cirurgia à anca esquerda, com colocação de uma prótese total, que resultou positivamente. Contudo, a anca direita continua a ser um problema, causando dores e bloqueios que afetam a sua qualidade de vida. Saiba mais em TVI Player