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Dia de festa acabou em tragédia: “O nosso amigo nunca apareceu ao pé de nós”

Há 51 min
Dia de festa acabou em tragédia: “O nosso amigo nunca apareceu ao pé de nós” - TVI

No “Dois às 10”, ouvimos o testemunho marcante de Filipa, que carrega consigo as cicatrizes de uma infância difícil e de um momento trágico que mudou a sua vida para sempre. O que deveria ser um dia de celebração entre amigos transformou-se num pesadelo, quando o jipe em que seguiam caiu num poço com água, numa pedreira desativada. Filipa sobreviveu, mas perdeu o amigo Diogo, numa experiência que a marcou profundamente e que ainda hoje ecoa na sua vida.

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