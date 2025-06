Dia decisivo no caso da grávida da Murtosa: mesmo sem cadáver, MP pede pena máxima para Fernando Valente

Há 3h e 8min

No «Dois às 10», Pedro Monteiro, repórter da TVI, reporta em direto do Tribunal de Aveiro sobre o início das alegações finais do caso da grávida da Murtosa. O repórter atualiza os telespectadores sobre os pedidos de pena por parte do Ministério Público e da família da vítima, e sobre a estratégia da defesa de Fernando Valente.

O Ministério Público (MP) pediu hoje 25 anos de prisão para o homem acusado de matar uma mulher grávida da Murtosa que está desaparecida desde outubro de 2023, de acordo com a agência Lusa.

Nas alegações finais, que decorreram esta manhã no Tribunal de Aveiro, a Procuradora da República disse que não subsistem dúvidas da existência de uma pluralidade de factos que permitem concluir que o arguido foi o autor da morte de Mónica Silva e do seu feto.

O arguido está acusado dos crimes de homicídio qualificado, aborto, profanação de cadáver, acesso ilegítimo e aquisição de moeda falsa para ser posta em circulação.

Durante a sessão, que foi aberta ao público, ao contrário do resto do julgamento que decorreu à porta fechada, a procuradora disse que devem ser dados como provados todos os factos da acusação e, em consequência, o arguido ser condenado numa pena exemplar, que deverá situar-se no limite máximo dos 25 anos de prisão.

