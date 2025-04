Diagnosticada com linfoma aos 23, Helena afirma: «O cancro salvou-me»

Hoje às 10:43

No «Dois às 10», Helena partilha a sua experiência de luta contra o linfoma, revelando como a doença a confrontou com a sua própria mortalidade e a impulsionou a reavaliar as suas prioridades. Diagnosticada aos 23 anos, Helena descreve os primeiros sintomas, como «suores noturnos» e um «nódulo no pescoço», que a levaram a procurar ajuda médica. O processo de diagnóstico, que se estendeu por «4 meses», foi um período de grande incerteza e angústia. Inicialmente, houve uma «negação inicial» face à gravidade da situação. Helena recorda o impacto da quimioterapia, com efeitos secundários como a alteração do paladar e a queda de cabelo, que afetaram a sua autoestima. Apesar dos desafios, Helena encontrou forças para redefinir a sua autoestima e aceitar a sua aparência. A experiência com o cancro também a confrontou com receios sobre a maternidade, mas, acima de tudo, permitiu-lhe perceber que «não estava a viver a vida dos outros» e a tomar um rumo mais autêntico. «O cancro salvou-me a vida», afirma Helena, sublinhando a importância de valorizar cada momento e de viver de acordo com os seus próprios valores. Saiba mais em TVI Player