Diana Dora sobre o noivo: “Pediu-me em namoro na cama do hospital”

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No “Dois às 10”, Diana Dora, a carismática concorrente do “Secret Story 10”, está de coração cheio e pronta para dar o próximo grande passo na sua vida. Depois de conquistar o público dentro da casa mais vigiada do país, chega agora o momento de revelar o homem que lhe roubou o coração. Conhecemos o felizardo, descobrimos como nasceu esta história de amor e todos os detalhes do pedido de casamento que mudou a vida do casal.