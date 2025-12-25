Dina Aguiar sobre saída da televisão: «Aceitei de forma serena»

Há 1h e 4min

No «Dois às 10», Dina Aguiar abre o livro sobre a sua saída da telvisão pública ao fim de 46 anos de carreira. A jornalista garante que encarou a decisão de forma serena e sem dramas, explicando que, com a mudança de direção, os ciclos encerram-se naturalmente. Nesta conversa honesta, Dina fala ainda sobre o orgulho de ter acompanhado várias gerações e como, apesar de ter fechado a porta na estação pública, não fechou a porta à televisão nem aos novos projetos que aí vêm.