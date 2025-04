Há 1h e 14min

No «Dois às 10», Dinis, ex-concorrente do "Big Brother", explicou o motivo pelo qual os concorrentes evitavam expressar as suas opiniões abertamente. Segundo ele, as pessoas não eram frontais e receavam represálias. Dinis afirmou que as pessoas não se expressavam abertamente devido ao medo. Saiba mais em TVI Player