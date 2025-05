Hoje às 11:38

No «Dois às 10», Diogo Alexandre, vencedor do «Secret Story 8», esteve no programa para apresentar o seu novo livro «Tudo o que não disse». O livro aborda a importância da inteligência emocional e partilha experiências pessoais de Diogo sobre relacionamentos, incluindo a sua relação com o pai. Saiba mais em TVI Player