Hoje às 11:30

No «Dois às 10», Diogo Alexandre convida todos a assistirem à apresentação do seu primeiro livro «Tudo o que não disse», na Escola Secundária Stuart Carvalhais, no dia 1 de junho, pelas 16h00. O convidado explica as suas motivações para apresentar o seu livro na escola onde estudou e partilha a importância deste local na sua vida. Diogo Alexandre partilha ainda revelação surpreendente. Saiba mais em TVI Player