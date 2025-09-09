Diogo Bordin responde a pergunta sobre Carolina Braga: «Gostavas de a ter na tua vida?»

Há 2h e 22min

No «Dois às 10», Diogo Bordin, ex-concorrente do Big Brother 2025, fala pela primeira vez sobre a separação de Carolina Braga. O ex-casal manteve um romance dentro da casa, mas a relação terminou após dois meses fora do programa. Diogo esclarece dúvidas sobre o fim do namoro, comenta o impacto da exposição mediática e responde à pergunta que muitos fãs fazem: se ainda gostaria de ter Carolina na sua vida.