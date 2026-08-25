Diogo Morgado sobre «Coração de Mãe»: «É especial porque fala de assuntos que não são óbvios»

Há 1h e 7min

No «Dois às 10», Diogo Morgado falou sobre a nova novela da TVI, "Coração de Mãe", que estreia em setembro, considerando o projeto especial por abordar assuntos que não são óbvios. O ator interpreta João e vive um triângulo amoroso com as personagens de Joana Solnado e Paulo Rocha, numa trama que acompanha uma mãe que desespera ao ver o filho ir preso, depois de este a ter salvado de um marido violento.