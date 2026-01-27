Diogo teve um acidente de mota que o deixou paraplégico: “Nunca fui por aquele caminho e naquele dia fui”

Há 3h e 24min

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Diogo, um jovem atleta de futsal cuja vida mudou num instante. Era um dia de abril, com sol, aparentemente igual a tantos outros. Rumo a mais um treino, decidiu quebrar a rotina e trocar o carro pela mota, escolhendo um percurso diferente. Bastaram menos de 500 metros para o destino intervir de forma cruel: um despiste violento que o deixou em perigo de vida e com marcas que o acompanham para sempre.