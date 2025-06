Hoje às 12:44

No «Dois às 10», a diretora do Politécnico de Leiria, foi condenada a 2 anos e 2 meses de pena suspensa por violência doméstica contra o filho de 12 anos. Os episódios de violência ocorreram em casa da mãe, onde o menor passava fins de semana alternados. A diretora terá agredido o filho com bofetadas e ameaçado de morte durante uma conversa sobre a madrasta. Saiba mais em TVI Player