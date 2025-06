Discurso do pai de João Cajuda no casamento do filho é falado pelo país inteiro

Há 2h e 12min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira comentou o emocionante discurso do pai de João Cajuda no casamento do filho com João Pedro Caldeira, um momento que rapidamente se tornou viral e está a ser falado por todo o país. Com palavras sentidas e um tom carregado de emoção, o pai do conhecido influencer e viajante surpreendeu os convidados e tocou os corações dos portugueses, tornando este momento inesquecível dentro e fora da cerimónia.