Discussão aquece «Big Brother» - Carolina e Carina: «Não tenho paciência para coitadinhas!»

Há 2h e 17min

No «Dois às 10», Carolina e Carina protagonizaram uma discussão acesa sobre um episódio ocorrido na casa do "Big Brother". Carolina acusou Carina de se fazer de vítima por se sentar sozinha à mesa, enquanto Carina argumenta que não havia lugares disponíveis junto aos outros concorrentes. A troca de acusações entre as duas concorrentes continuou, com Carolina a referir que Carina estava a dançar enquanto ela falava e Carina a afirmar que apenas estava a ouvir música. O clima ficou tenso entre ambas. Saiba mais em TVI Player